Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon Olli puolustaa Lassea ja Juttaa vanhemmilleen, ja haluaa jäädä näiden luo.
Aslan uskoo saavansa korjattua Lailan ja Kertun välit. Rauhanneuvottelut päättyvät riitaan.
Noel valehtelee Joannalle, että aikoo jättää Danielan.
Daniela yrittää puhua Noelin kanssa, mutta purskahtaa itkuun. Noelin sisko Lea sekä tämän lapset Sandra ja Julius tulevat juuri silloin vierailulle.
Aaro toivoo, että Linda muuttaisi takaisin heidän luokseen. Akikin pyytää Lindaa muuttamaan luokseen.