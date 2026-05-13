Euroviisujen ensimmäisestä semifinaalista jatkoon tiensä raivanneet edustajat pääsivät lähetyksen jälkeen osallistumaan arvontaan, joka määritti osittain finaalin esiintymisjärjestyksen.
Arvonnassa vaihtoehtoina olivat "ensimmäinen puolisko", "toinen puolisko" ja kolmantena "tuottajan valinta".
Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nostivat purkista "tuottajan valinnan", mikä tarkoittaa sitä, että Itävallan yleisradioyhtiö Österreichischer Rundfunk (ORF) voi vapaasti päättää, mihin kohtaan finaalin esiintymisjärjestystä se sijoittaa kyseisen maan.
Tuottajan valinta -paikkoja on tarjolla yhteensä 13 eli se oli arvonnan todennäköisin vaihtoehto.
Itävallan yleisradioyhtiö julkistaa esiintymisjärjestyksen pian torstain toisen semifinaalin jälkeen ja EBU hyväksyy sen.