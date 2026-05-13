Suomen jalkapallomaajoukkueiden uudet pelipaidat noudattelevat varsin yksinkertaisia kaavoja.

Suomen Palloliitto esitteli miesten ja naisten maajoukkueiden uudet Niken valmistavat peliasut.

Yksinkertaisessa sinisessä vieraspelipaidassa huokuu puolestaan nostalgia menneiltä vuosilta.

Huuhkajien ja Helmarien valkoista pelipaitaa koristaa käsivarressa sininen Suomen lipun risti.

– Valkoinen. Vähän sinistä hihoissa, onko liikaakin? Käytännöllistä, kursailematonta, kunnollista. Ei mitään krumeluuria. Kyllä annan littipeukun, Palloliiton videolla Mielensäpahoittajaa esittävä Vesa Vierikko arvioi.

Mielensäpahoittaja Vesa Vierikko ja kirjailija Tuomas Kyrö esittelivät Suomen uusia peliasuja Palloliiton videolla.Palloliitto

Miesten maajoukkue Huuhkajat esittelee uudet peliasunsa yleisölle touko-kesäkuun maaotteluissa Saksaa ja Unkaria vastaan.

Naisten maajoukkue Helmarit pelaa puolestaan MM-karsinnat loppuun nykyisillä peliasuillaan. Uudet peliasut tulevat käyttöön syksyn jatkokarsinnoissa.