Nyrkkeilijä Juho Tolppola, 44, palaa kehään yli kymmenen vuoden tauolta Ice Cage 7 -kamppailutapahtumassa tulevana lauantaina. Promoottori Max Hynninen kommentoi matsin ympärillä olevaa kohua MTV Urheilulle.

Tolppola otteli edellisen kerran vuonna 2015. Vaikka häntä ei ole koskaan tyrmätty urallaan, tuleva matsi vapaaottelutaituri Abdul "Abba" Husseinia vastaan on herättänyt huolta.

Tolppola on nimittäin kertonut kärsivänsä hermoston toimintahäiriöstä, jotka ovat todennäköisesti seurausta lukuisista niskan alueen retkahduksista uralla.

Nokia Arenassa järjestettävän, nopeasti loppuunmyydyn tapahtuman promoottori Max Hynninen kertoo MTV Urheilulle, että Tolppola oli itse ottanut yhteyttä ja ilmoittanut kiinnostuksestaan uran päättävään nyrkkeilyotteluun. Kun 28-vuotias Hussein kiinnitettiin tapahtumaan, Tolppola alkoi vaikuttaa sopivalta vastustajalta, kun painoluokkakin osui yksiin.

Hynninen kuitenkin tunnustaa miettineensä 44-vuotiaan ottelijan terveyttä.

– Mietin, että voiko se olla vaarallista, kun hänellä on (alla) niin paljon matseja. Mutta sitten niiden (Tolppolan) tiimi uskotteli minulle, että pelkään oman suojattini puolesta, mutta en minä kyllä pelkää Abban puolesta. Mietin, että olen valmis järjestämään tämän matsin, Hynninen kommentoi.