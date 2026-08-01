Karkkipussin voi avata yllättävällä tavalla! Jeren niksinurkassa testattiin kesällä 2024 somehitiksi noussut kikka.

Avaatko sinäkin karkkipussin keskeltä tai reunasta repimällä tai saksilla leikaten? Nyt kannattaa unohtaa perinteinen tyyli, sillä somen hittikikan avulla pussi avautuu yllättävän näppärästi.

Jere testasi kikan, jonka avulla karkkipussin saa vielä kiinnikin, jos makeisia ei ahmi kertaistumalta.

– Katso, vau! Jere totesi yllättyneenä kikkaa testattuaan.

Katso videolta mullistava karkkipussiniksi!

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2024.