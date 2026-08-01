Tunnettu nepalilainen vuorikiipeilijä Nirmal Purja on kuollut lumivyöryssä Pakistanissa.
Asiasta kertoo Purjan vuorikiipeilyyn erikoistunut yritys Elite Expeditions.
Lumivyöry iski Purjan kymmenhenkiseen kiipeilyseurueeseen torstaina, kun he olivat nousemassa Broad Peak -vuorelle Koillis-Pakistanissa. Ainakin kaksi muuta seurueen jäsentä on löydetty kuolleina.
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43-vuotias Purja on yksi harvoista vuorikiipeilijöistä, jotka ovat todennetusti saavuttaneet maailman kaikki yli kahdeksan kilometriä korkeat huiput.