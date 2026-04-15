Nanna Karalahti ja hänen uusi kumppaninsa ovat parhaillaan reissussa.

Hyvinvointivaikuttaja Nanna Karalahti esitteli uuden kumppaninsa someseuraajilleen. Hän julkaisi Instagram-tarinaansa useita kuvia ja videoita uudesta miehestään tiistaina 14. huhtikuuta.

Karalahti kertoo Instagram-tarinoissaan, että hän ja hänen kumppaninsa ovat parhaillaan työ- ja lomareissulla Sveitsin Luganossa. Hyvinvointivaikuttaja vastaili junamatkalla someseuraajiensa kysymyksiin.

Yksi seuraaja tiedusteli, mihin Karalahti ja kumppani ihastuivat toisissaan.

– Kuulemma minussa asenteeseen, tekemisen meininkiin ja valovoimaisuuteen. Minä taas älykkyyteen, tasapainoisuuteen ja ulkonäköön, Karalahti kirjoittaa vastaukseksi.

Toinen seuraaja kysyi, onko miehellä lapsia. Karalahti kertoo miehellä olevan yksi tytär, joka on saman ikäinen kuin Karalahden Alexia-tytär.

Karalahti ja hänen ex-puolisonsa Jere Karalahti hakivat avioeroa vuonna 2023. Ex-parilla on kolme yhteistä lasta: vuonna 2016 syntynyt Jax, vuonna 2018 syntynyt Alexia ja vuonna 2023 syntynyt Felicia.

Lue myös: