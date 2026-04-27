Karita Tykän ja Sami Saikkosen suhde tuli julkiseksi muutama viikko sitten. Nyt tuore pariskunta vaihtaa jo pusuja Tykän julkisella Instagram-videolla.
Tanssija-koreografi ja nykyään myös lennonopettaja Sami Saikkonen, 59, vahvisti muutama viikko sitten MTV Uutisille seurustelevansa hyvinvointiyrittäjä Karita Tykän, 49, kanssa.
Nyt Saikkonen näkyy Tykän Instagram-videolla, joka on nähtävillä 24 tuntia julkaisusta. Videolla kaksikko pusuttelee saunan jälkeen pyyhkeet päällä kalliolla. Tarinoiden perusteella Saikkonen on päässyt asentamaan myös Tykän valaisimen paikoilleen makuuhuoneeseen.
Huhut kaksikon suhteesta saivat alkunsa, kun Seiska julkaisi torstaina 16. huhtikuuta heistä pusukuvan.
Karita haki viime keväänä avioeroa puolisostaan Petri Tykästä. Ero astui voimaan viime tammikuussa. Heillä on vuonna 2010 syntynyt Luca-poika.
Saikkosen ja näyttelijä Sonja Sorvolan erosta puolestaan uutisoitiin viime kesänä. Saikkosella on yksi, nyt jo aikuinen lapsi.