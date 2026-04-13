Radiojuontaja Aleksi Korpijaakko ja hänen puolisonsa Nadja Korpijaakko ovat eronneet. Nadjan mukaan Aleksi ihastui toiseen.

Vaikuttaja Nadja Korpijaakko kertoo Instagramissa, että hänen ja hänen puolisonsa, SuomiRäp-radion aamuohjelmaa luotsaavan Aleksi Korpijaakon avioliitto on tullut päätökseen. Pari piti yhtä 14 vuoden ajan ja heillä on 3-vuotias poika.

Nadjan mukaan Aleksi oli pettänyt häntä.

– Oli tavallinen tiistai-ilta, kun aviomieheni pudotti pommin — hän oli ihastunut 23-vuotiaaseen, pettänyt mua hänen kanssaan ja halusi erota, Nadja kirjoittaa julkaisemansa videon yhteydessä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Nadja väittää, että Aleksilla oli ollut salasuhde jo muutaman kuukauden ajan. Uutinen tuli Nadjalle järkytyksenä.

– Tipuin niin korkealta, etten syönyt tai nukkunut viikkoon. Vielä kuukaudenkin jälkeen herään öisin ahdistukseen ja päivisin tuntuu, kuin eläisin painajaista, josta en herää, Nadja kirjoittaa.

– En voi ymmärtää, miten yli 14 vuoden kumppanuus voi päättyä näin. Pääsiäisenä hän muutti pois ja jatkaa elämäänsä toisen kanssa. Mä jäin meidän kotiin ja yritän pitää itseni ja meidän 3-vuotiaan kasassa, hän jatkaa.

Aleksi ei ole kommentoinut asiaa sosiaalisen median tileillään. Ville Tanskasen kanssa SuomiRäp-radion aamua luotsaava mies saapui maanantaiaamuna radiostudioon noin tunnin myöhässä.