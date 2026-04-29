Janne Kataja on lipunut avioliiton satamaan.
Näyttelijä, juontaja ja yrittäjä Janne Kataja, 45, on avioitunut Krista-puolisonsa kanssa. Kataja julkaisi Instagramissa yhteiskuvan parista, jossa kirjoittaa ytimekkäästi Katajat.
– Tästä lisää myöhemmin, hän lisää.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
– Eka selfie rouva Katajana, Krista puolestaan kirjoittaa omassa Instagram-tarinassaan.
Janne Kataja ja Krista syksyllä 2025.
Pari odottaa parhaillaan perheenlisäystä. Tuleva pienokainen on heidän toinen yhteinen lapsi ja Katajan neljäs. Katajan ja Krista-puolison Alvar-poika syntyi joulukuussa 2024.
Kataja vieraili taannoin Huomenta Suomessa ja kommentoi perheenlisäystään.