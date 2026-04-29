Janne Kataja ja Krista-rakas menivät naimisiin

Pari odottaa parhaillaan perheenlisäystä. Tuleva pienokainen on heidän toinen yhteinen lapsi ja Katajan neljäs. Katajan ja Krista-puolison Alvar -poika syntyi joulukuussa 2024.

Näyttelijä, juontaja ja yrittäjä Janne Kataja , 45, on avioitunut Krista -puolisonsa kanssa. Kataja julkaisi Instagramissa yhteiskuvan parista, jossa kirjoittaa ytimekkäästi Katajat.

– Me ei vielä tiedetä, mutta rouva on sitä mieltä, että hän olisi tyttö, Kataja paljasti.