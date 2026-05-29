Janni Hussin kommentit sinkkuna viihtymisestä olivat monelle miehelle liikaa.

Rallikartturi Janni Hussi kertoo Sana on vapaa -jaksossa sinkkuna olemisesta ja siitä, millaisia kommenttaja hän saanut erityisesti miehiltä siitä, että viihtyy sinkkuna.

Hän puhuu aiheesta Sointu Borgin ja podin vieraana olleen Terapeutti-Villen eli Ville Meriläisen kanssa.

Hussi puhuu jaksossa tekemästään somepostauksesta, jossa hän sanoi voivansa hyvin yksin ja suositelleensa kaikkia kokeilemaan sitä jossain vaiheessa.

