Verka Serduchkan hahmon takana oleva ukrainalainen Andrei Danilko kertoo, miksi pitää konsertteja yhä sodan keskellä.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran joulukuussa 2024. Julkaisemme sen uudelleen, sillä Verka Serduchka esiintyy Wienin euroviisufinaalin väliaikanumerossa lauantai-iltana.

Mustaan pukeutunut mies katsoo vakavana kohti. Leuan alla roikkuu musta maski, joka lähtee kasvoilta kokonaan vasta, kun sota Ukrainassa on ohi.

Häntä on vaikea uskoa samaksi lavalla hyppiväksi folioasuiseksi artistiksi, joka muistuu ihmisten mieliin vielä lähes 20 vuoden takaakin.

Vuonna 2007 Helsingin Euroviisuissa tähtihattuinen ukrainalainen dragartisti Verka Serduchka sijoittui toiseksi kappaleellaan Dancing Lasha Tumbai.

Mieskoomikko Andrei Danilko, taitelijanimeltään Verka Serduchka, tarjosi silloin yleisölle ikimuistoisen, pramean esityksen.

– En olisi ikinä uskonut, että esiinnyn Helsingissä Euroviisuissa ja että olisimme niin suosittuja. Muistan Euroviisujen jälkeen nähneeni suomalaisia kaduilla foliosta tehdyt tähdet päässään. Se oli mahtavaa ja hullua, Danilko muistelee Itä Nyt -ohjelman haastattelussa.

Nyt Euroviisuhuuma on vain haalistunut muisto sodan runtelemassa Ukrainassa.