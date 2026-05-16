Verka Serduchkan hahmon takana oleva ukrainalainen Andrei Danilko kertoo, miksi pitää konsertteja yhä sodan keskellä.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran joulukuussa 2024. Julkaisemme sen uudelleen, sillä Verka Serduchka esiintyy Wienin euroviisufinaalin väliaikanumerossa lauantai-iltana.
Mustaan pukeutunut mies katsoo vakavana kohti. Leuan alla roikkuu musta maski, joka lähtee kasvoilta kokonaan vasta, kun sota Ukrainassa on ohi.
Häntä on vaikea uskoa samaksi lavalla hyppiväksi folioasuiseksi artistiksi, joka muistuu ihmisten mieliin vielä lähes 20 vuoden takaakin.
Vuonna 2007 Helsingin Euroviisuissa tähtihattuinen ukrainalainen dragartisti Verka Serduchka sijoittui toiseksi kappaleellaan Dancing Lasha Tumbai.
Mieskoomikko Andrei Danilko, taitelijanimeltään Verka Serduchka, tarjosi silloin yleisölle ikimuistoisen, pramean esityksen.
– En olisi ikinä uskonut, että esiinnyn Helsingissä Euroviisuissa ja että olisimme niin suosittuja. Muistan Euroviisujen jälkeen nähneeni suomalaisia kaduilla foliosta tehdyt tähdet päässään. Se oli mahtavaa ja hullua, Danilko muistelee Itä Nyt -ohjelman haastattelussa.
Nyt Euroviisuhuuma on vain haalistunut muisto sodan runtelemassa Ukrainassa.
Ulkonaliikkumiskielto ja ilmahälytykset. Niistä tuli Danilkolle aiemmin mieleen lähinnä toinen maailmansota ja koulun pölyttyneet historiankirjat.
Yhtäkkiä, 24. helmikuuta 2022, Danilko huomasi elävänsä keskellä pommituksia, ilmahälytyksiä ja ulkonaliikkumiskieltoa. Se tuntui hullulta painajaiselta, jolle ei näy loppua vieläkään.
– Aluksi oli vaikea tottua ilmahälytysten ääneen. En voinut uskoa, että tämä kaikki tapahtui kotikaupungissani Kiovassa. Nyt olen jo tottunut. Ihminen sopeutuu kaikkeen pakon edessä, Danilko sanoo.
Andrei Danilko pitää mustaa maskia leukansa alla, kunnes sota Ukrainassa loppuu.
Artistilla ei ole aikomusta lähteä Kiovasta sodasta huolimatta. Vaikka moni ukrainalainen on paennut sotaa ulkomaille, Danilko on päättänyt jäädä rakkaaseen kotikaupunkiinsa.
Kun sota syttyi, hän kuvasi paljon Kiovan autioita katuja ja tyhjiä kauppakeskuksia. Kaikki tuntui surrealistiselta.
Danilko asuu aivan Kiovan keskustassa kerrostalossa, jonka katolla on tähti.
– Taloni katolla olevaa tähteä pidettiin pitkään kommunismin symbolina. Sanoin, että vuoden 2007 jälkeen tämä tähti symboloi Verka Serduckan hattua, eikä sillä ole mitään tekemistä kommunismin kanssa, Danilko sanoo nauraen.
Danilko kertoo, että vuonna 2017 Kiovassa pidettyjen Euroviisujen aikana suomalaiset fanit ottivat kuvia hänen talonsa edustalla, koska tiesivät hänen asuvan "talossa, jonka katolla on tähti".
Verka Serduchkan hahmo oli todella suosittu Venäjällä. Kun Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014, Danilko kuitenkin perui kaikki konserttinsa Venäjällä.
Vuonna 2022 sota laajeni.
Artistilla on yksi toive. Danilko toivoo, että terve järki voittaa ja Venäjän verinen hyökkäyssota Ukrainassa loppuu.
– Ihmisillä on vain yksi elämä ja tämän tappamisen on loputtava.
Danilko on tukenut kotimaataan sodan keskellä paitsi järjestämällä konsertteja, myös taloudellisesti.
Kaksi vuotta sitten artisti myi Sotheby’sin huutokaupassa Rolls-Royce-autonsa, jolla rockyhtye Queenin laulaja Freddie Mercury ajoi elämänsä loppuun asti.
Freddie Mercuryn Rolls-Royce oli Sotheby´sin huutokaupan suosituin tuote.Andrei Danilkon kuvatoimisto
Koko summan Danilko lahjoitti sodassa loukkaantuneiden ukrainalaisten kuntoutukseen eli uuden kuntoutuskeskuksen rakentamiseen Ukrainaan.
– Autoni oli huutokaupan suosituin tuote. Ensimmäistä kertaa Sotheby’sin historiassa huutokauppa jätti veloittamatta sille kuuluvan 15 prosentin palkkion tuotteen myynnistä. Uskon, että Freddie Mercury ilahtui tästä siellä taivaassa, Danilko pohtii.
– Meidän tehtävämme on se, että konserttiimme tulevat ihmiset hymyilevät ja muistavat elämänsä hyviä hetkiä, Danilko sanoo.Alexandr Porubaymymykh
Hyvän mielen lähettiläs
Sodan keskellä eläminen ei ole helppoa. Siitä huolimatta ukrainalaiset yrittävät jatkaa elämäänsä ja tavallista arkeaan.
– Ei ole väliä, oletko artisti, kaupan työntekijä, rehtori vai kuljettaja. Kaikilla on yhtä vaikeaa. Tällä hetkellä kaikki ovat jo väsyneitä sotaan, mutta sellainen meidän osamme näköjään on, Danilko sanoo.
Jatkuvien sähkökatkojen ja yleisökadon takia Danilkon työ artistina on muuttunut myös haastavaksi. Hän kirjoittaa uusia lauluja lähinnä pöytälaatikkoon.
– Kesällä (2024) olisin halunnut esiintyä festivaalilla ja esittää joitakin uusia laulujani ukrainaksi, mutta peruin esiintymiseni sen takia, että yleisökato oli valtava. Ihmiset lähtevät sodan runtelemasta Ukrainasta. Se on iso ongelma.
Danilko kokee missiokseen saada ukrainalaisille hyvän mielen, jotta sodan kauheudet väistyisivät mielestä vaikkapa vain tunnin mittaisen konsertin ajaksi. Siihen hänen kaikki esiintymisensä tähtäävät.