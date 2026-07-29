Kaksoiskuntalaisuus saa Omakotiliiton mukaan tukea yli puoluerajojen. Liitto katsoo, että uudistus vahvistaisi kuntien elinvoimaa ja pitäisi Suomen asuttuna.
Omakotiliitto toivoo uutta selvitystä kaksoiskuntalaisuudesta.
Edellisen kerran kaksoiskuntalaisuutta puitiin eduskunnassa kahdeksan vuotta sitten, ja aloite kaatui perustuslain rajoituksiin.
Nyt aihe on noussut jälleen pinnalle, ja Omakotiliiton mukaan muutokselle on kannatusta kaikissa puolueissa.
Korona-ajat näkyvät mökkeilyn lisääntymisenä
Vapaa-ajan asunnoilla vietetään Suomessa paljon aikaa – varsinkin etätöiden yleistyttyä korona-aikojen jälkeen.
Samalla moni sekä mökkeilijä että paikallinen näkee hyötyjä siitä, että vierailijoilla olisi virallinen sidonnaisuus kahteen kuntaan.
Lue lisää: Petäjän perhe olisi valmis jakamaan veroeuronsa – kaksoiskuntalaisuus taas tapetilla
Monipaikkaisuuteen liittyvät monimutkaiset lainsäädännölliset järjestelyt ovat kuitenkin toistaiseksi ratkaisematta, kuten esimerkiksi se, mihin kuntaan verot maksetaan ja missä äänestetään.
Omakotiliitto puoltaa lakimuutosta. Toiminnanjohtaja Marju Silander sanoo, että liitto on tavannut päättäjiä aiheesta.
– Sanoimme maaseutupoliittisessa selonteossa, että kun edellinen selvitys aikanaan jäi perustuslain puolesta pöydälle, voisimme uudestaan käynnistää monipaikkaisuutta tarkastelevan selvityksen ja katsoa, olisiko nyt ratkaisuja löydettävissä.