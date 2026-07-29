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Juuri nyt Avaa

– Sanoimme maaseutupoliittisessa selonteossa, että kun edellinen selvitys aikanaan jäi perustuslain puolesta pöydälle, voisimme uudestaan käynnistää monipaikkaisuutta tarkastelevan selvityksen ja katsoa, olisiko nyt ratkaisuja löydettävissä.

Monipaikkaisuuteen liittyvät monimutkaiset lainsäädännölliset järjestelyt ovat kuitenkin toistaiseksi ratkaisematta, kuten esimerkiksi se, mihin kuntaan verot maksetaan ja missä äänestetään. Omakotiliitto puoltaa lakimuutosta. Toiminnanjohtaja Marju Silander sanoo, että liitto on tavannut päättäjiä aiheesta.

Vapaa-ajan asunnoilla vietetään Suomessa paljon aikaa – varsinkin etätöiden yleistyttyä korona-aikojen jälkeen. Samalla moni sekä mökkeilijä että paikallinen näkee hyötyjä siitä, että vierailijoilla olisi virallinen sidonnaisuus kahteen kuntaan.

Nyt aihe on noussut jälleen pinnalle, ja Omakotiliiton mukaan muutokselle on kannatusta kaikissa puolueissa.

Edellisen kerran kaksoiskuntalaisuutta puitiin eduskunnassa kahdeksan vuotta sitten, ja aloite kaatui perustuslain rajoituksiin.

Kaksoiskuntalaisuus saa Omakotiliiton mukaan tukea yli puoluerajojen. Liitto katsoo, että uudistus vahvistaisi kuntien elinvoimaa ja pitäisi Suomen asuttuna.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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– Tällähän on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, että koko Suomi pysyy asuttuna ja ihmiset voisivat aidosti valita asuinpaikkaansa eri elämän vaiheissa, Silander sanoo.

Positiivinen vaikutus kaupallisiin palveluihin

Vapaa-ajan asuntojen käyttö johtaa usein parempiin kaupallisiin palveluihin ja yksityisiin terveyspalveluihin, ja koska hyvinvointialueet vastaavat julkisesta terveydenhuollosta, eivätkä mökkeilijät kuormita kuntia.



Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen sanoo, että mökkeily on hyvin suomalainen ilmiö, joka tuo ihmisten elämään positiivisia asioita.