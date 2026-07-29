San Jose Sharksin supertähti ja NHL:n ehdottomaan eliittiin kuuluva Macklin Celebrini on tehnyt viiden vuoden jatkosopimuksen.

Celebrinille maksetaan 18,8 miljoonaa dollari per kausi. Näin ollen sopimuksen kokonaisarvo nousee 94 miljoonaan dollariin. Se on euroina 82,5 miljoonaa.

Sopimus astuu voimaan syksyllä 2027, eli alkavan kauden jälkeen. Celebrinistä tulee samalla NHL:n parhaiten palkattu pelaaja. Hän ohittaa ruotsalaisen Leo Carlssonin, joka teki muutama viikko sitten 18 miljoonan dollarin kausiansiot takaavan jatkosopimuksen Anaheimin kanssa.

20-vuotias Celebrini on NHL:n ykkösvaraus kahden vuoden takaa. Hän on pelannut San Josessa kaksi kautta ja hurjasteli jälkimmäisellä 82 ottelussa 115 pistettä.

Celebrini on noussut myös Kanadan maajoukkueen tähtikaartiin. Hän oli mukana Milanon olympiajoukkueessa ja toimi kapteenina kevään MM-kisoissa.