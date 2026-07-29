Puolustaja Topias Vilen jatkaa New Jersey Devilsin NHL-organisaatiossa.
Devils on solminut 23-vuotiaan Vilenin kanssa vuoden jatkosopimuksen. Uusi diili on kaksisuuntainen, eli Vileniä on mahdollista peluuttaa AHL:ssä.
Viime kaudella Pelicans-kasvatti sai vyölleen kaksi NHL-matsia. Pääosa sesongista kului AHL:n Utica Cometsin riveissä. Farmisarjassa Vilen tehtaili 61 otteluun 27 pistettä.
Vilen debytoi päättyneellä kaudella myös A-maajoukkueessa. Hän pelasi Leijonissa keväällä kuusi maaottelua, mutta ei päässyt MM-kisajoukkueeseen.