Helsingin koulupäätös kuohuttaa – sisäministeri vaatii perumaan: "Päätöntä touhua"

– Tietyissä Itä-Helsingin kouluissa suomenkielisten oppilaiden osuutta on perusteltua kasvattaa, mutta sitä ei pidä tehdä koulumatkojen turvallisuudesta ja lyhyydestä tinkimällä, kolme alueen asukasta kirjoittaa HS:n mielipidekirjoituksessa .

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti maaliskuussa muuttaa oppilaaksiottoalueiden rajoja siten, että osa Itä-Helsingissä sijaitsevan Myllypuron alueen lapsista aloittaisi koulunsa Itäkeskuksen peruskoulussa, eikä Myllypuron peruskoulussa tai Hertsikan ala-asteen koulussa.

Näin päätöstä perustellaan

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin sijainen Shawn Huff (vihr.) sanoo, että päätöksen ensisijainen tavoite on tasata oppilasmääriä etenkin Myllypuron ja Itäkeskuksen koulujen välillä.

Myllypurossa peruskouluessa oppilaita on paljon, ja tilat ovat ahtaat. Itäkeskuksen peruskoulussa puolestaan on väljempää.

– Se ei ole pääasiallinen tavoite, mutta Helsingin päätöksenteossa segregaation ehkäisy on yksi tärkeimmistä asioista päätöksenteossa, ja se näkyy kaikessa päätöksenteossa rakentamisesta koulupiirijakoihin, Huff toteaa MTV Uutisille.

"Yksituumaisesti valmisteltu"

– Perussuomalaisten ulostulojen perusteella heillä ei tunnu olevan ratkaisuja siihen, miten voitaisiin mahdollistaa esimerkiksi pienemmät ryhmäkoot.

– Tässähän on kyse myös siitä, että oppilasmäärät ovat muuttuneet, eikä pienempiä ryhmäkokoja pystytä varmistamaan ilman tämänkaltaisia uudistuksia. Vaikuttaa siltä, että perussuomalaiset tässä halua pikemminkin nostaa omaa profiiliaan.

Helsinkiläiset "ottavat äkkiä ritolat"

– Pidän äärimmäisen tärkeänä sitä, että lasten vanhemmat velvoitetaan oppimaan suomen kieltä ja osallistumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, jotta he voivat tukea lastensa kielitaitoa.

Vanhempien huolelle ymmärrystä

– Ymmärrän, että muutos mietityttää huoltajia, ja siitä on tullut palautetta. Olemme esimerkiksi pyrkineet varmistamaan kouluteiden turvallisuuden, kun reitit muuttuvat. Lisäksi olemme päättäneet, että jokaisella on oikeus käydä peruskoulu loppuun siinä koulussa, jossa on sen aloittanut. Eli lapset eivät joudu vaihtamaan peruskoulua kesken kaiken, Gebhard sanoo.

– Ymmärrän todella huoltajien huolen siitä, että koulu vaihtuu. On voitu ehkä ajatella, että lapsi menisi eri kouluun, tai että koulumatka saattaa nyt pidentyä.

– Nämä ovat raskaita ja vaikeita päätöksiä, mutta meidän tehtävämme on katsoa kokonaiskuvaa. Ja kokonaiskuva on se, että meillä on yksi koulu, jossa on todella paljon oppilaita, ja painetta pitää purkaa jollain tavalla, Huff perustelee.