Jos ensimmäistä pettämiskertaansa ei kadu, voi olla riski, että pettäminen jatkuu.

Moni tuntee sanonnan "kerran pettäjä, aina pettäjä", mutta pitää väite paikkansa? Asia ei ole aivan yksiselitteinen.

Miessakit ry:n seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi Roni Grinbergin mukaan joissain tapauksissa väite voi pitää paikkansa. Kuitenkin sillä, miten ensimmäiseen pettämiskertaansa suhtautuu, on erityinen merkitys.

– Jos sen perustelee itselle, että tämä oli nyt oikea ratkaisu tässä tilanteessa ja tämä on minulle ok ja olen ansainnut jollain lailla omaa aikaa, niin se luo sitä pohjaa, että mitä suuremmalla todennäköisyydellä se pettäminen ei jää siihen yhteen kertaan, vaan se tulee useamman kerran, Grinberg kertoi MTV Uutiset Livessä.

"Kyllähän tämän voi tehdä uudelleenkin"

Pariterapeutti Hanna Myllymaa on samoilla linjoilla.

– Ajattelen niin, että oleellista on juuri se, että miten sen ensimmäisen pettämiskerran jälkeen sitä itsensä kanssa työstää. Onko se niin, että itsensä kanssa on vaikea olla ja kokee, että katuu ja tämä tuntuu tosi kurjalta, että olen tehnyt näin? Se jälki, mikä itseen jää, on semmoinen, että viisastuneena ajattelee, että en enää ikinä tee näin.

– Vai onko se sellainen, että sen oikeuttaa ja ajattelee, että näissä olosuhteissa tämä oli ihan ok. Silloinhan se kynnys on madaltunut, kun huomaa, että tämä oli vaan tämmöistä, että kyllähän tämän voi tehdä uudelleenkin, Myllymaa huomauttaa.