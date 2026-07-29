Metsa Man kertoo Muru-kissansa menehtymisestä Youtube-videollaan.

Metsa Manina tunnetun tubettajan Timo Juvosen Muru-kissa on kuollut. Juvonen kertoo suru-uutisesta tiistaina 28. heinäkuuta julkaisemallaan Youtube-videolla.

– Muru on kuollut. Tänä aamuna rupesi kohtauksia saamaan ja toin tänne Kaaville lääkäriin. Ei ollut mitään tehtävissä. Muru-reppana, hän sanoo videollaan itkuisena.

Videon kommenttikenttään on jätetty runsaasti suruvalitteluja.

– Jaksamista, lemmikin poismeno on aina hyvin surullista.

– Paljon voimia ja lämmin osanotto. Murulla oli hyvä elämä.

– Syvimmät osanottoni.

– Syvä osanottoni. Tiedän, miten sinuun koskee. Murulla oli hyvä elämä kanssanne. Voimia teille.

Juvosen Metsa Man -Youtube-kanavalla on yli 71 000 tilaajaa. Tuusniemellä asuva Juvonen perusti kanavan vuonna 2013.