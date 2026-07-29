Ranska syyttää Xenia Fedorovaa venäläisen disinfomaation levittämisestä.
Ranska karkottaa venäläisen mediapersoonan ja toimittajan Xenia Fedorovan, kertoo uutistoimisto Reuters.
Fedorovaa syytetään venäläisen disinfomaation levittämisestä. Syytöksiä on esittänyt muun muassa Ranskan ulkoministeri Jean-Noël Barrot.
Fedorova on Venäjän valtion omistaman uutiskanava RT Francen entinen johtaja. EU asetti kanavan lähetyskieltoon vuonna 2022 sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. EU:n valvontaviranomaisten mukaan kanava levitti disinformaatiota.
Ranskan sisäministeriö kertoo antaneensa Fedorovan karkotusmääräyksen tänään keskiviikkona. Uutistoimisto AFP:n mukaan asianajaja kertoi Fedorovan aikovan valittaa päätöksestä.
Siirtyi ranskalaismiljardöörin kanaville
Xenia Fedorova esiintyy tätä nykyä ranskalaisen miljardööri Vincent Bollorén mediakonserniin kuuluvilla kanavilla, joihin kuuluu muun muassa CNews. Arvostelijat syyttävät konsernia äärioikeistolaisista painotuksista.
Bolloré on torjunut kritiikin ja sanonut hänen medioidensa käsittelevän aiheita, joita muualla sivuutetaan.