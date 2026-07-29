Suomen Palloliitto kertoo, että erotuomarin kimppuun hyökättiin väkivaltaisesti tiistaina miesten Nelosen ottelussa.

Ottelun päätuomarina toiminut Salim Ghandagha kertoo kokemastaan Palloliiton verkkosivuilla. Ottelu keskeytettiin 75 minuutin pelin jälkeen, sillä toisen joukkueen pelaaja kävi Ghandaghaan käsiksi.

– Peli oli siinä kohtaa keskeytynyt, eikä pallo ollut pelissä. Olin antamassa pelitilanteesta varoitusta vierasjoukkueen pelaajalle. Siitä seurasi kentältäpoisto, koska hänellä oli yksi varoitus jo alla, Ghandagha kertaa tapahtumia.

– Vierasjoukkueen kapteeni tuli protestoimaan sitä tilannetta. Hänelläkin oli varoitus jo alla. Selitin hänelle rauhallisesti, mistä hänen joukkuekaverinsa sai punaisen kortin. Kävellessään poispäin hän jatkoi protestointiaan kiroillen ja sanoi “motherfucker”. Näytin hänelle toisen keltaisen kortin, Ghandagha jatkaa.

Sen jälkeen tilanne sai järkyttävän käänteen. Toisen varoituksen saanut pelaaja juoksi kohti Ghandaghaa ja löi tätä kasvoihin. Kun tuomari kaatui iskun voimasta maahan, potkaisi pelaaja häntä vielä päähän.

– Olin pari sekuntia taju kankaalla. Sitten yritin nousta ja vihelsin pelin päättyneeksi. Kotijoukkueen pelaajat olivat ympärilläni, ja avustavat erotuomarit tulivat siihen auttamaan, Ghandagha kertoo.

– Joskus pelitapahtumissa puhutaan erotuomarille kaikenlaista, mutta koskaan minuun ei ole käyty käsiksi. Ihan uskomatonta – en odottanut, että pelaaja tulisi lyömään. Tuli yllätyksenä, hän ihmettelee.

Palloliitto kertoo, että paikalle kutsuttiin ambulanssi ja poliisi. Ghandagha selvisi tapauksesta onnekseen ilman vakavia vammoja.