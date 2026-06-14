Ferrarin Lewis Hamilton ajoi ylivoimaiseen voittoon Katalonian GP:ssä. Hän päihitti selvällä erolla Mercedeksen George Russellin ja McLarenin Lando Norrisin, jotka ajoivat toiseksi ja kolmanneksi. Voitto oli Hamiltonille ensimmäinen Ferrarilla ja uran 106:s. Kisan viimeisillä kierroksilla nähtiin hurjaa draamaa.

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Cadillacin Valtteri Bottaksen kilpailu päättyi jo ennen 20:ttä kierrosta. Tiimi kutsui hänet varikolle ja viestitti, että autossa oli ongelma. Keskeytys oli suomalaiselle jo kauden kolmas.

25 kierrosta ennen kisan päätöstä koettiin voiton kannalta ratkaiseva hetki. Virtuaalinen turva-auto oli käynnissä, kun Hamilton kävi varikolla ja pysyi Mercedes-kuskien edellä. Hän oli ohittanut heidät aiempien varikkopysähdyksien aikana.

Kisaa oli jäljellä viisi kierrosta, kun MM-sarjaa johtava Mercedeksen Kimi Antonelli ohitti tallitoverinsa Russellin ja nousi toiseksi. Tästä ei ehtinyt mennä kuin kierroksen verran, kun Antonellin auto hyytyi ja kisa jäi kesken. Samanlainen kohtalo oli Ferrarin Charles Leclercillä, jonka autosta loppuivat tehot. Hän ajoi varikolle ja edessä oli keskeytys.

Voitto oli Hamiltonin ensimmäinen sitten vuoden 2024, jolloin hän oli Belgian GP:n ykkönen. Silloin ykköstila tuli George Russellin hylkäyksen kautta.