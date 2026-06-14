Vaahdotettuun fetaan törmää monissa ruokaohjeissa. Oletko hoksannut käyttää fetaa näin?

Fetajuusto on suomalaisille tuttu raaka-aine. Sitä murustellaan muun muassa erilaisiin salaatteihin tai herkutellaan jätti-ilmiöksi nousseessa uunifetapastassa. Kreikkalainen fetajuusto on nimisuojattu tuote, ja tämän takia kaupoissa saattaa törmätä fetan lisäksi myös niin sanottuihin salaattijuustoihin.

Fetan murustaminen tai uunissa paistaminen eivät suinkaan ole ainoita tapoja käyttää fetaa ruoanlaitossa. Monissa ruokaohjeissa törmää nyt trendikkääseen vaahdotettuun fetaan.

Testaa trendikäs vaahdotettu feta

Fetavaahdon valmistaminen on hyvin simppeliä: murusteltu feta yhdistetään yleensä kreikkalaisen tai turkkilaisen jogurtin kanssa ja tämän jälkeen vaahdotetaan esimerkiksi sauvasekoittimella. Joissain ohjeissa käytetään jogurtin sijaan tuorejuustoa.

Vaahdotettu feta sopii lisukkeeksi esimerkiksi monille kasviksille. Klassinen yhdistelmä on tietysti feta ja tomaatit.

Ruotsalaislehti Aftonbladetin ruokasivuilla vinkataan sen sijaan ohje, jossa vaahdotettua fetaa yhdistetään vesimelonin kanssa.

Vaahdotettua fetaa ja vesimelonia