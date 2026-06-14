Sunnuntaina alkuillasta sähköttä on ollut vajaa 1 500 asiakasta, kertoo Energiateollisuus.
Iltapäivän aikana sähköttömien määrä kasvoi joillakin sadoilla. Vielä aamupäivällä Suomessa oli hieman alle 3 000 sähkötöntä asiakasta yöllisen myräkän jäljiltä.
Sähkökatkoja on aiheuttanut tuulinen sää. Sade ja tuuli ovat hellittäneet päivän mittaan etelässä ja keskiosissa maata. Lännessä tuuli voi edelleen olla puuskaista.
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Matalapaineen keskus on Selkämerellä ja liikkumassa kohti Ruotsia. Se vie samalla kovimmat tuulet mennessään.