Sähköpyörien käyttö on kasvussa ja samoin niihin kytkeytyvien onnettomuuksien määrä.
Asiantuntijat varoittavat sähköpyörien luoneen uudenlaisen vammautumisilmiön. Käytännössä sähköpyöräilyn yhteydessä syntyneet vammat ovat perinteisiä pyöräilyvammoja vakavampia.
Tämä johtuu siitä, että sähköpyörät ovat perinteisiä pyöriä painavampia ja ne kulkevat ja kiihtyvät usein nopeammin.
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Tiedesivusto Science Alert kertoo, että sähköpyöräonnettomuuksien aiheuttamat vakavammat vammat ovat olleet jatkuvasti lisääntymään päin.
Sama ilmiö on havaittu useassa eri maassa. Moni tilanne on liittynyt niin sanottujen jaettujen sähköpyörien, eli esimerkiksi vuokrattavien sähköpyörien käyttöön.
Vammat tuttuja moottoripyöräonnettomuuksista
Asiantuntijoiden mukaan sähköpyörän kanssa tapahtuneissa onnettomuuksissa on havaittu vakavia jalkoihin, nilkkoihin ja polviin kohdistuneita vammoja.
Sähköpyörä voi kaatua onnettomuustilanteessa pyöräilijän päälle aiheuttaen tavallista pahempia vammoja.
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Tyypillisiä sähköpyöräonnettomuuden vammoja ovat esimerkiksi sääriluun murtumat, polven tai nilkan sijoiltaanmenot sekä vakavat iho- ja lihasvammat.
Monet sähköpyörän aiheuttamat vammat muistuttavatkin enemmän moottoripyöräonnettomuuksissa sattuneita vammoja kuin perinteisissä pyöräilyonnettomuuksissa syntyneitä vahingoittumisia.
Samaan aikaan sähköpyötä ovat määrällisesti yksi nopeimmin kasvavista kulkuneuvoryhmistä.