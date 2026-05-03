Pelastuslaitos on sammuttanut tuleen syttynyttä rekkaa Pirkkalassa.
Rekka oli syttynyt palamaan Pyhäjärventiellä Linnakallion rampin ja Pirkkalan ABC:n välisellä tieosuudella Vaasaan menevillä kaistoilla.
Rekassa kyydissä oli suuri haketta valmistava kone joka rekan ohella tuhoutui täysin palossa.
Pelastuslaitokselta kerrottiin hieman ennen iltayhdeksää, että liikenne moottoriteellä Vaasaanpäin on edelleen täysin poikki.
Arvio liikenteen palautumisesta noin tunti.
Palon syttymissyystä ei ole tietoa, eikä titanteessa loukkaantunut kukaan. Tulipaloa oli sammuttamassa kuusi pelastusyksikköä.