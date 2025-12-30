Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa Normalissa myydyn kynsiuunin sähköiskuriskistä.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla kynsiuunin takaisinvedosta.
Normalissa myydyn laitteen verkkoliitäntäkojeen (BQ-36) suojaerotusmuuntajan eristyksien pintavälit eivät täytä vahvistetun eristyksen eikä peruseristyksen vaatimuksia. Tukesin mukaan tuotteessa onkin vakava sähköiskun vaara.
Lisäksi UV-lampussa on virheellinen sähköliitännän jännitetason merkintä.
Tukes neuvoo poistamaan tuotteen käytöstä välittömästi.
Tuotteesta saa rahat takaisin, korvaavaa tuotetta Normalin valikoimissa ei ole.Tukes
Normal kertoo takaisinvetoilmoituksessaan, että asiakkaat voivat palauttaa tuotteen mihin tahansa Normal-myymälään. Rahat saa takaisin ilman kuittia.
Tuotetta on myyty syyskuusta 2024 joulukuuhun 2025 asti.
Lähde: Vaarallisettuotteet.fi, Normal