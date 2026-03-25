Poliisi epäilee miekalla toista miestä iskenyttä miestä murhan yrityksestä.
Poliisi kertoo saaneensa valmiiksi esitutkinnan alle kahden viikon takaisesta välikohtauksesta Rovaniemen keskustassa. Mies löi toista miestä miekalla hieman ennen puolta yötä Rovaniemen Korkalonkadulla perjantaina 13. maaliskuuta
Mies otettiin kiinni epäiltynä tapon yrityksestä, mutta keskiviikkona asia eteni syyteharkintaan murhan yrityksenä ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna.
Poliisi on kuullut rikoksesta epäiltynä viittä henkilöä, joista kaksi on yhä vangittuna. Uhri sai miekaniskusta vakavia vammoja, mutta hän toipuu. Mies on jo kotiutunut sairaalasta.