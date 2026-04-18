Poliisi sai perjantai-iltana hälytyksen Kemissä iso puukko kädessä kävelevästä miehestä.

Sekava ja aggressiivisen oloinen mies aiheutti poliisioperaation Kemissä perjantai-iltana. Hälytyskeskus sai ilmoituksen kello 20.35, että Kiveliönkadulla kävelee mies iso puukko kädessä.

Poliisipartio meni paikalle, otti miehen kiinni ja toimitti Kemin poliisivankilaan. Kiinniotto sujui maltillisesti, sillä mies oli pudottanut puukon maahan jo ennen partion paikalle tuloa. Miestä epäillään toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta.

Uuden lain mukaan tapauksesta ei selviä enää pelkillä sakoilla, vaan asia menee oikeuteen. Siellä kyseisestä rikoksesta voidaan tuomiota joko sakkoa tai enintään vuosi vankeutta.