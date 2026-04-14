Uhri loukkaantui vakavasti.
Syyttäjä vaatii kolmelle miehelle tuomiota Rovaniemellä maaliskuussa tapahtuneesta miekkaiskusta. Miehiä syytetään murhan yrityksestä sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Syytteet luettiin Lapin käräjäoikeudessa tänään.
Syyttäjän mukaan uhria lyötiin katana-miekalla ravintolan edustalla Rovaniemen keskustassa. Uhria iskettiin niin kutsutulla kurkun katkaisu -lyönnillä, syyttäjä sanoo.
Uhri sai vakavia vammoja, mutta poliisin mukaan hän on päässyt pois sairaalasta.