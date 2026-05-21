Leijonien rallattelu, se jatkuu. Latvian leiristä selvällä suomen kielellä luvattu "keskialueen lima" ei ollut kovinkaan tahmaista, eikä Leijonien kärsivällisyyttä testattu todellisuudessa ollenkaan. Hannes Björnisen johtama nelosketju oli täysin tulessa, MTV Urheilun Jere Hultin kirjoittaa Zürichistä.

Suomi–Latvia 7–1 (3–1, 1–0, 3–0)

Pari maailmanmestaruuttakin on sittemmin tullut, mutta kuluva kevät on ensimmäinen vuosikymmeneen, kun Leijonien MM-turnaus alkaa neljällä voitolla. Kymmenen vuotta sitten Leijonat hävisi Venäjän kisoissa vain loppuottelun.

"Sympaattinen ja äänekkäistä kannattajistaan tunnettu" Latvia oli vain suupala, vaikka joukkueen ykköspyssy Rudolf Balcers pääsi antamaan pientä shokkipainetta ensimmäisestä hyökkäyksestä. Leijonat-legenda Petteri Nummelin lupaili joukkueeltaan "semmoista limaa, ettei siitä tule edes Aleksander Barkov läpi". Sitkeys jäi piippuun. Minkäänlaista tuskataivalta tai kärsivällisyystestiä ei ottelusta leijonanipulle tullut.

Leijonien ykkösrivi tänään oli jo EHT-karkeloissa betoniin valettu nelosketju. Hannes Björninen, Waltteri Merelä ja Saku Mäenalanen mättivät kaikkiaan seitsemän tehopistettä.

Jo kuudensissa peräkkäisissä kisoissaan pelaava Björninen suhtautui muutama päivä sitten aavistuksen nuivasti allekirjoittaneen luonnehdintaan pelkkään puolustamiseen keskittyvästä jarruketjusta. Ydinpelaaja oli Zürichin areenan jääkylmässä harjoitushallissa eri mieltä.

– Me emme itse ajattele niin, että olemme puolustusvoittoinen ketju. Kyllä me haluamme vahvaa kiekollista peliä ja hyökkäämistä. Väsytetään vastustajaa ja pyritään tekemään muutamia maalejakin, Björninen opponoi kolme päivää sitten.