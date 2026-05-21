Päävalmentaja Antti Pennanen oli tyytyväinen Leijonien peliesitykseen torstaisessa Latvia-pelissä.

Leijonat jatkoi väkevää MM-turnaustaan torstaina, kun se murjoi Latvian maan rakoon 7–1. Leijonat-luotsi Pennanen kehui omiensa esitystä ottelun jälkeen.

– Hyvin pelasimme. Ensimmäinen erä ennen kaikkea pelasimme todella hyvin. Ja kolmannessa teimme sen, mitä pitikin. Tietenkin jäähyjä tuli paljon, mikä sotki 5-5-peliä, Pennanen summaa.

– Pelasimme joukkueena tosi hyvin ja siellä oli paljon onnistumisia. Meillä on hyvä itseluottamus ja fiilis joukkueessa. Samaan aikaan me kaikki olemme niin kokeneita, että ymmärrämme sen, että meidän pitää vielä kehittyä, Pennanen sanoo.

Tuoreista NHL-vahvistuksista Mikael Granlund hyppäsi kaukaloon tänään ja Konsta Heleniuksen on määrä pelata huomenna perjantaina Iso-Britanniaa vastaan. Loukkaantuneen Urho Vaakanaisen pelikunto on vielä mysteeri.

– Helenius tulee mukaan. Vaakanaisen kohdalla katsotaan vielä, miten käy, Pennanen paljastaa.