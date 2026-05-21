Leijonilla kulki mutta ykkösketjulla oli tukkoista.

Suomella ei ollut torstaina huolta sen jälkeen, kun Leijonat kuittasi Latvian 10 sekunnissa iskemän avausmaalin. Suomi paineli 7–1-voittoon ja jatkaa jääkiekon MM-kilpailuissa neljän ottelun jälkeen puhtaalla saldolla.

Kokeneiden Mikael Granlundin ja Aleksander Barkovin sekä nuoren Lenni Hämeenahon muodostaman uuden ykkösvitjan otteissa jäi kuitenkin toivomista. Kiekon polteltua kapteeni Barkovilla Latvia pääsi iskemään ainoan maalinsa, eikä ykkösnyrkki tehnyt Leijonille tasaviisikoin ainuttakaan osumaa.

Turnauksen ensimmäisen ottelunsa pelannut Granlund ja Barkov olivat ainoastaan alustamassa Anton Lundellin ylivoimamaalia kolmannen erän ensiminuutilla.

MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen otti studiossa ykkösketjulta esiin toisen erän tilanteen, jossa Granlund hyökkäsi kiekon kanssa hyökkäysalueen vasemmalla kaistalla ja Hämeenaho vartoi ennen maalille painelemista.

– Hämeenaho on nuori ja lahjakas, huippupelaaja. Sitten kun sinä olet Granlundin ja Barkovin kanssa, niin älä jää miettimään, Aaltonen opasti.