Otkes kertoo lisätietoa kaksi päivää sitten tapahtuneesta onnettomuudesta vantaalaisessa päiväkodissa.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan kaappisängyn rakenne ja toiminta mahdollistivat pienen lapsen luisumisen ja puristumisen sängyn ja seinän väliin.

Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti, ja hänet kuljetettiin sairaalaan jatkohoitoon.

Päiväkodissa oli meneillään päiväunihetki ja osa lapsista oli jo herännyt päiväunilta.

Yhden lapsen sängyssä oloa ei huomattu, kun sänkyjä alettiin nostaa ylös.

Lapsi luisui kaappisängyn ja seinän väliin ja jäi sinne puristuksiin.

Kun tilanne havaittiin, soitettiin välittömästi hätäkeskukseen. Pelastuslaitos irrotti hankalaan paikkaan luisuneen lapsen. Lapsi elvytettiin ja kuljetettiin sairaalaan saamaan jatkohoitoa.

