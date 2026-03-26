Jääkiekon SM-liigan pudotuspeleissä sensaatiomaisesti Lukon pudottaneen HPK:n kultakypärä Cameron Wrightin huomaa jokaisessa vaihdossa.
Viimeisenä joukkueena paikkansa pudotuspeleissä varmistanut HPK eteni puolivälieriin vietyään avausosan tappion jälkeen nimiinsä kolme seuraavaa ottelua.
MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ruoti torstain Liigaviikko-ohjelmassa Lukon epäonnistumisen syitä, mutta myös HPK sai antaisemaansa hehkutusta.
Maalivahti Kim Saarisen lisäksi sarjan näkyvin hahmo oli kolmessa ottelussa tehot 3+3 paukuttanut kanadalainen Cameron Wright, jonka jokaisen vaihdon Kivi katsoi tarkkaan.
– Vaarallisin pelaaja tällä hetkellä noista playoffs-joukkueista. Koko ajan loi jotain tai oli kiikun kaakun, että tapahtuu jotain, Kivi hämmästeli.
