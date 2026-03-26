Mitä kalaa kannattaa syödä? Haastattelussa vesistöbiologi Iia-Elisabeth Suomi ja WWF:n johtava kalastuksen asiantuntija Matti Ovaska.

Parempi siis olisi, että silakka päätyisi suoraan suomalaisten lautasille, eikä suinkaan rehukäyttöön.

Ovaska itse suosisi esimerkiksi silakkaa. Ongelmana kuitenkin on, että suurin osa suomalaisten kalastajien silakkasaaliista jauhetaan kalajauhoksi ja käytetään kalankasvatuksen rehuna.

Asiantuntijoiden mukaan suomalaiset voisivat syödä enemmän luonnonkalaa. WWF:n Ovaskan mukaan hyvä valinta lautaselle olisivat erilaiset pienet parvikalat.

Huomenta Suomessa keskusteltiin maaliskuussa kestävästä kalansyönnistä. Haastattelussa vesistöbiologi Iia-Elisabeth Suomi ja WWF:n johtava kalastuksen asiantuntija Matti Ovaska kertoivat omat näkemyksensä muun muassa siihen, onko kotimainen kirjolohi oikeasti Norjan lohta parempi valinta .

Asiantuntija suosittelee esimerkiksi muikkuja.

– Se on erinomainen valinta ja samoin tietysti särkikalat. Särkikalat ovat vielä sellainen lajiryhmä, joka on hyötynyt Suomessa vesien rehevöitymisestä ja lämpenemisestä.