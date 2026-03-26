Mitä kalaa voi syödä hyvällä omallatunnolla?
Huomenta Suomessa keskusteltiin maaliskuussa kestävästä kalansyönnistä. Haastattelussa vesistöbiologi Iia-Elisabeth Suomi ja WWF:n johtava kalastuksen asiantuntija Matti Ovaska kertoivat omat näkemyksensä muun muassa siihen, onko kotimainen kirjolohi oikeasti Norjan lohta parempi valinta.
Silakkaa menee enemmän rehuksi kuin ihmisten syötäväksi
Asiantuntijoiden mukaan suomalaiset voisivat syödä enemmän luonnonkalaa. WWF:n Ovaskan mukaan hyvä valinta lautaselle olisivat erilaiset pienet parvikalat.
Ovaska itse suosisi esimerkiksi silakkaa. Ongelmana kuitenkin on, että suurin osa suomalaisten kalastajien silakkasaaliista jauhetaan kalajauhoksi ja käytetään kalankasvatuksen rehuna.
Parempi siis olisi, että silakka päätyisi suoraan suomalaisten lautasille, eikä suinkaan rehukäyttöön.