Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) ilmoitti tänään torstaina päättäneensä asettaa 75 000 euron palkkakaton sosiaali- ja terveysministeriön myöntämiin järjestöavustuksiin (STEA-avustuksiin) vuodesta 2027 alkaen.

Tämä tarkoittaa, että STEA-avustusta saavan järjestön täytyy kattaa ylittävän osan omalla rahoituksella, jos avustuskohteessa työskentelevän henkilön palkka tai palkkio ilman sivukuluja ylittää 75 000 euroa vuodessa. Ylittävää osaa ei voi kattaa avustuskohteen muilla tuotoilla.

Wille Rydman ei osannut kertoa MTV Uutisille eduskunnassa torstaina, kuinka paljon tämä toisi varsinaista säästöä. Ministerin näkemyksen mukaan kohtuullisen palkkakaton asettaminen on perusteltua.

Rydman sanoi jo maaliskuun puolessa välissä MTV:n Uutisextrassa haluavansa leikata reippaasti valtioavusteilta järjestökentältä, jonne on palkattu politiikan henkilöitä.

Hänen mukaansa tulisi harkita uudelleen, tuleeko valtion tukea kaikkea sitä yhdistystoimintaa mitä se tällä hetkellä tukee.

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) sanoo MTV Uutisille, ettei ole kuullut palkkakatosta aikaisemmin ja toteaa tämän sopivan huonosti yhteen hallituksen markkinamyönteisyyden kanssa.