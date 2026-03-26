Carolina Marínin suuri ura sulkapalloilijana on ohi.

Olympiavoittaja ja kolminkertainen maailmanmestari Carolina Marín ripustaa sulkapallomailansa naulaan. 32-vuotias espanjalainen ei kyennyt täysin toipumaan kolmannesta vakavasta polvivammastaan, ja hän ilmoitti torstaina uransa päätöksestä.

Ensi kuussa Marínin kotikaupungissa Huelvassa pelataan lajin EM-kilpailut. Marín kertoi sosiaalisessa mediassa julkaisemallaan videolla, että hän olisi halunnut päästä vielä pelaamaan, mutta ei halunnut vaarantaa kehoaan.

– Toivoin, että urani olisi päättynyt eri tavalla, mutta asiat elämässä eivät mene aina haluamallamme tavalla ja meidän tulee hyväksyä se, lajilegenda sanoi.

Marín pelasi viimeisen keran kilpasulkapalloa Pariisin olympialaisissa 2024, jolloin hänen oikean polvensa ristiside repesi toisen kerran uran aikana. Välieräotteluaan johtanut Marín lyyhistyi tuskissaan kentälle, eikä pelaaminen polvituen kanssa enää onnistunut.

Marín on Aasian ulkopuolelta ainoa nainen, joka on voittanut sulkapallon kaksinpelin olympiakultaa. Espanjalainen onnistui tempussa Rio de Janeirossa vuonna 2016.

Marínista tuli lisäksi lajissaan ensimmäinen kolme maailmanmestaruutta voittanut nainen. Hän oli maailmanlistan ykkösenä ennätykselliset 66 viikkoa ja voitti ennätykselliset seitsemän Euroopan mestaruutta.

Marínia on laajalti pidetty yhtenä kaikkien aikojen parhaista sulkapalloilijoista.