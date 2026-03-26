Poliisi epäilee rikosta päiväkodin onnettomuudessa.

Hätäkeskus sai hälytyksen Vantaan Kelokuusen päiväkotiin tiistaina kello 13.44. Puhelun hätäkeskukseen teki päiväkodin työntekijä.

Onnettomuustyypiksi oli ilmoitettu ihmisen pelastaminen. Myöhemmin selvisi, että lapsi oli jäänyt puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen onnettomuusselosteen mukaan tehtävän kiireellisyys oli luokiteltu A-merkinnällä, joka tarkoittaa kiireellisintä. Päiväkotiin lähetettiin yksi pelastuslaitoksen yksikkö, joka oli paikalla päiväkodissa ja toimintavalmiudessa noin seitsemän minuutin kuluttua hälytyksestä. Raportin mukaan toimivalmiusajan tavoite kuitenkin ylittyi liikenneruuhkana takia.

– Tarkempi keskustelu hälytyskeskuksen kanssa auttoi arvioimaan tarvittavaa kalustoa kohteessa, raportissa todetaan.

Onnettomuusselosteen mukaan lapsi saatiin irrotettua puristuksista purkamalla rakenteita käsin ja puukkosahalla.

– Purettuamme rakenteita saimme irrotettua potilaan. Toimintamme oli tuloksellista.

Pelastajat antoivat lapselle ensiapua. Osa onnettomuusselosteen kohdista, kuten kuvaus onnettomuustilanteen kehittymisestä, on salattu.

Tutkitaan törkeänä vammantuottamuksena

Itä-Uudenmaan poliisi kertoi keskiviikkona aloittaneensa esitutkinnan päiväkodin onnettomuudesta.

– Esitutkinta on vasta alkuvaiheessa ja tässä vaiheessa tapahtunutta tutkitaan törkeänä vammantuottamuksena. Nimike tai nimikkeet saattavat tarkentua, kun asianosaisia päästään kuulemaan ja tutkinta etenee, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Särkkä.

Poliisin mukaan päiväkodin henkilökunta toimi tilanteessa nopeasti.