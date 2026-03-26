Turvallisuusyhteistyötä tekevien JEF-maiden huippukokouksessa päällimmäisenä on ollut Ukrainalle annettava tuki.

Suomessa alkoi tänään torstaina tasavallan presidentti Alexander Stubbin isännöimä JEF-maiden huippukokous. JEF eli Joint Expeditionary Force on Ison-Britannian johtama monenvälinen puolustusyhteistyökehys, jossa Pohjois-Euroopan Nato-maat kehittävät nopean toiminnan puolustusyhteistyötä.

– Meidän täytyy perustella muille maille, että Ukrainan sodan lopputuloksella on merkitystä kaikille, sanoi Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre saapuessaan Helsingin JEF-kokoukseen.

Niin tästä kuin monista muistakin JEF-maiden johtajien kommenteista paistoi se, että Ukrainan tukijoita tarvitaan lisää. Pohjois-Euroopan JEF-maat ovat keskenään hyvin yhtenäisiä Ukraina-politiikassaan, mutta muualla näin ei ole.

Unkari pullikoi Ukrainalle myönnettävää EU-rahoitusta vastaan ja Yhdysvaltojen aseapuun ei voi luottaa varsinkin, kun supervalta sotii parhaillaan Irania vastaan.

JEF-johtajat olivat kuitenkin luottavaisia Ukrainan pärjäämiseen, kunhan sekä aseellista että rahallista apua annetaan.

– Venäjä on epäonnistunut murtamaan Ukrainan kansan. Ukraina pärjää ja käyttää uutta teknologiaa menestyksekkäästi. Siitä pitää ottaa oppia muualla ja vahvistaa ilmapuolustusta ja asevoimia, Liettuan presidentti Gitanas Nausėda puhui.

Ukrainalta uskotaan saatavan myös tärkeätä oppia droonien käytöstä.

– Ukrainan tapahtumien myötä meidän on keskusteltava droonien kehittämisestä, Latvian pääministeri sanoi.