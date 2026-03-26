Näyttelijä Heikki Kinnunen on sitä mieltä, että Päivi Räsänen "lukee kuin piru raamattua". Kinnusta ei ole helposti nähty vihaisena, mutta homottelu sai hänet suuttumaan jo 80-luvulla.
Pian 80-vuotta täyttävä näyttelijä Heikki Kinnunen ottaa MTV Uutisten haastattelussa kantaa Päivi Räsäsen (kd.) puheisiin.
Korkein oikeus tuomitsi 26. maaliskuuta kansanedustaja Päivi Räsäsen kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.
Tuomio koskee Räsäsen vuonna 2004 julkaistun Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen -pamfletin kirjoituksia.
Räsänen kirjoitti pamfletissa homouden olevan psykososiaalisen kehityksen häiriö.
Kinnunenei ymmärrä nykymenoa ja sanoo, että koko keskustelu on raamatun tiukkapipoista tulkintaa. Kinnusen mielestä Räsänen lukee "kuin piru raamattua" ja että homo-sanan käyttäminen haukkumasanana on typerää.