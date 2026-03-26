Heikki Kinnunen ottaa tulisesti kantaa Päivi Räsäsen puheisiin: "Lukee kuin piru raamattua" 1:36 Videolla Kinnunen kritisoi homofoobikkoja suorasti ja silottelematta. Julkaistu 26.03.2026 16:48 Tanja Huutonen tanja.huutonen@mtv.fi

Näyttelijä Heikki Kinnunen on sitä mieltä, että Päivi Räsänen "lukee kuin piru raamattua". Kinnusta ei ole helposti nähty vihaisena, mutta homottelu sai hänet suuttumaan jo 80-luvulla. Pian 80-vuotta täyttävä näyttelijä Heikki Kinnunen ottaa MTV Uutisten haastattelussa kantaa Päivi Räsäsen (kd.) puheisiin. Korkein oikeus tuomitsi 26. maaliskuuta kansanedustaja Päivi Räsäsen kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Tuomio koskee Räsäsen vuonna 2004 julkaistun Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen -pamfletin kirjoituksia. Lue lisää: Päivi Räsänen sai tuomion kohupamfletistaan – tästä on kyse Räsänen kirjoitti pamfletissa homouden olevan psykososiaalisen kehityksen häiriö. Kinnunen ei ymmärrä nykymenoa ja sanoo, että koko keskustelu on raamatun tiukkapipoista tulkintaa. Kinnusen mielestä Räsänen lukee "kuin piru raamattua" ja että homo-sanan käyttäminen haukkumasanana on typerää.

Jo Helsingin kaupunginteatterin aikoina Kinnunen ilmaisi kantansa selkeästi. Tom Pöysti oli nähnyt Kinnusen vain kerran vihaisena ja suuttuneena. Kyse oli homo-sanan väärinkäytöstä.

– Minun mielestäni ihminen saa olla mikä on, ilman että häntä haukutaan, toteaa Kinnunen.

Heterojätkä ei mieti kuka on homo ja kuka ei

Kinnunen kritisoi homofoobikkoja suorasti ja silottelematta.

– Sanon nyt suoraan, että minun mielestäni ja pitkällä kokemuksella ne, jotka eniten vahtii ja kyttää kuka on homo, niin siellä on oman identiteetin kanssa ongelmia.

– Normaalilla heterojätkällä ei ole aikaa miettiä, kuka on homo ja kuka mitä. Normaalihetero miettii, että mistä saisi pimppiä, Kinnunen naurahtaa.

Heikki Kinnusesta julkaistaan ensi keskiviikkona elämäkerta "Tarinankertojan elämät", jonka äänikirjaksi on lukenut hänen poikansa Santeri Kinnunen.

Kinnunen on vieraana MTV:n Uutisextrassa tulevana pääsiäisenä.

