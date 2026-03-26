Sukanvarteen vuosien saatossa laitetut tienestit ja 90-luvulla aloitettu sijoittaminen ovat mahdollistaneet Simo Frangénille taloudellisen tilanteen, jossa hänellä on varaa tehdä "vain kivoja töitä".

Koomikko ja käsikirjoittaja Simo Frangén tuli tunnetuksi 80-luvulla Alivaltiosihteeri-huumoriryhmän kautta. Hän on vuosien saatossa luonut uraa muun muassa radio-ohjelmissa ja tv-juontajana, ja töitä ympäröivä teema on läpi vuosien ollut huumori.

Frangénin luotsaamiin tv-ohjelmiin lukeutuvat muun muassa Maailman ympäri, Keksijätehdas ja Mieletön maailma, joista ensimmäisenä mainittu nosti hänet koko kansan kuuluisuuteen vuonna 2000.

Tänä päivänä Frangén muun muassa isännöi pubivisoja Tampereella ja tekee satunnaisia juontotöitä esimerkiksi yritysten tapahtumissa. Hän kertoi Huomenta Suomen haastattelussa, että hänen taloudellinen tilanteensa sallii töiden valikoimisen.

– Kun on pitkä ura, niin olen saanut laitettua sukanvarteen rahaa ja olen harjoittanut 90-luvulta lähtien sijoittamista. Minulla on sillä tavalla hyvä rahatilanne, että voin tehdä vain niitä hommia, joita huvittaa ja jotka ovat minusta kivoja, hän sanoi.

– Voin tulla tänne (Huomenta Suomeen) keskellä päivää jorisemaan. Sitä ei pystyisi tekemään, jos tekisin tällä hetkellä oikeita töitä, hän naurahti.

Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.