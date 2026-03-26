Laukaassa Keski-Suomessa maaliskuun puolessa välissä kadonnut nainen on löytynyt kuolleena.
Poliisi on löytänyt Laukaan Tarvaalasta kadonneeksi ilmoitetun naisen menehtyneenä, kertoo Sisä-Suomen poliisi tiedotteessaan.
Poliisi epäilee asiassa rikosta.
Poliisi on ottanut yhden ihmisen kiinni rikoksesta epäiltynä.
Poliisi pyytää tietoja
Poliisi pyytää edelleen ilmoittamaan asiaan liittyvistä tiedoista ja havainnoista puhelimitse numeroon 0295448087 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi.
Poliisi ei kerro asiasta tässä vaiheessa enempää tutkinnallisista syistä.
Katosi 12. tätä kuuta
Poliisin tietojen mukaan nainen poistui kotoaan Tarvaalasta torstaiaamuna 12. maaliskuuta. Sen jälkeen hänestä ei ollut havaintoja.