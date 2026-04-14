Matalista vedenkorkeuksista uhkaa tulla uusi pysyvämpi ilmiö Saimaalla ja Pielisellä.

Järvi-Suomen vedenpinnat ovat jäämässä jälleen erittäin alhaiselle tasolle. Esimerkiksi Pielisellä normaali rantaviiva jää kauas tavoittamattomiin. Vettä on erittäin vähän jo toisena kesänä peräkkäin.

– Kyllä se joskus on ollut näinkin kuivaa esimerkiksi -40-luvulla mutta ihmiset ei ehkä muista sitä aikaa, sanoo vesitalousasiantuntija Teppo Linjama Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Kotiseutuneuvos Reino Kuivalaisen laituri killuu ilmassa kuin uimahallin hyppytornin ponnahduslauta. Hän arvelee, että pudotusta on parin metrin verran.

Toistuvaan kuivuuteen ei ole rannoilla osattu varautua. Taustalla on ilmastonmuutos, erityisesti vähälumisuus.

Ja tilanne vain pahenee. Ennusteen mukaan Pielisen vedenkorkeus laskee vielä tästäkin syksyyn mennessä jopa puoli metriä.

Pielisellä ja Saimaalla on totuttu veden vaihteluun, mutta nyt herää aivan uusi huoli; entäpä jos tämä onkin pysyvä tilanne.

Silloin rakenteita ja rannan käyttöä täytyy miettiä uudella tavalla.

Matkailuyrittäjä Erkki Sykkö kokee, että Pielinen on ollut joka vuosi huonommassa tilanteessa.

– Kyllä minä sitä mieltä olen, että tämä on koko ajan pysyvämmäksi ja pysyvämmäksi.

Rehellinen tappionkin uhalla

Matka omaan tai nähtävyyden laituriin alkaa vaatia jo merimiestaitoja. Esimerkiksi Eva Ryynäsen taitelijakodin rantautumislaituri on kuivalla maalla.