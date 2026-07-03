Meteorologi Liisa Rintaniemi seuraa säätä myös lomallaan, ja kumoaa yhden säämyytin.

Viikonlopun sää näyttää sääkartoilla sateiselta ja synkältä, mutta todellisuudessa sää on aurinkoisempi, muistuttaa meteorologi Liisa Rintaniemi.

Sateet ovat Rintaniemen mukaan pääosin kuurosateita, ja viikonloppuun mahtuu myös poutaisia hetkiä.

– Sadekartat näyttävät tällä hetkellä hirveän sateisilta, mutta kyse on kuurosateista. Koko viikonlopun ajan ei sada missään jatkuvasti, ja mukaan mahtuu varmasti myös poutaisia hetkiä, Rintaniemi sanoo.

Tänään kuurosateita kehittyy etenkin maan etelä- ja länsiosiin, missä esiintyy myös ukkosia. Itä-Suomessa sää voi olla hieman poutaisempi, mutta pilvinen.

Myös Pohjois-Suomessa on mahdollisuus kuurosateisiin, mutta sateiden välillä aurinko nostaa lämpötilan paikoin noin 20 asteeseen.

Juttu jatkuu videon alapuolella.

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Katso tästä koko viikonlopun sääennuste.

Vinkki kesäsäiden etsijöille

Rintaniemi kertoo seuraavansa säätä myös lomalla ja vapaa-ajalla, mutta säämalleihin hän ei lomalla uppoudu.

– Ei sitä pääse eroon, että nimeää mielessään säätilanteita ja katsoo, että tässä tämä rintama nyt meni yli. En availe lomalla tietokonemalleja, vaan olen ihan telkkarin sääennusteiden ja sääsovellusten varassa.