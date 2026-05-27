Aurinkopaneelit asentavan taloyhtiö kannattaa muodostaa energiayhteisö, kertoo tuore tutkimus.
Aurinkopaneeleja asentava taloyhtiö voi saada aikaan tuntuvia säästöjä muodostamalla taloon energiayhteisön, toteaa tuore tutkimus. MTV Uutiset vieraili taloyhtiössä, joka saa parhaimmillaan katettua 80 prosenttia sähköntarpeestaan aurinkoenergialla.
Aurinkopaneelit ovat olleet Suomessa etenkin omakotiasujien suosiossa, mutta entistä useammat taloyhtiöt ovat alkaneet hyödyntää aurinkoenergiaa.
Näin teki myös kivenlahtelainen taloyhtiö, jossa viimeisen kymmenen vuoden aikana teetetty mittavat energiaremontit. Näkyvin osa ovat aurinkopaneelit, jotka peittävät 1980-luvulla valmistuneen talon katon lähes kokonaan.
Koska aurinkosähköä haluttiin hyödyntää suoraan huoneistojen käytössä, päätettiin taloyhtiössä muodostaa energiayhteisö, joka mahdollistaa sähkön kulujen ja tuottojen jakamisen. Mallista haluttiin mahdollisimman selkeä.
– Se osa sähköä, mitä ei tule huoneistossa hyödynnettyä, palautuu taloyhtiölle, joka myy sen omissa nimissä markkinoille, sanoo hallituksen puheenjohtaja Ulf Sjögren.
Hänen mukaansa aurinkoisena päivänä jopa 80 prosenttia espoolaistalon sähkötarpeesta katetaan itse tuotetulla aurinkoenergialla.
Energiayhteisön muodostaminen kannattaa
Aikaisemmin taloyhtiöt pystyivät käyttämään aurinkovoimaa vain kiinteistön yhteiseen kulutukseen kuten valaistukseen. Viisi vuotta sitten osaksi lainsäädäntöä tullut energiayhteisö muuttaa tilanteen, ja tuoreen tutkimuksen mukaan tämä on myös taloudellisesti kannattavaa.