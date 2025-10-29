29-kiloinen urossusi lopetettiin lauantaina Lopella Kanta-Hämeessä.

Kanta-Hämeen Lopella syyskuussa omistajansa sylissä ollutta koiraa tavoitellut susi on lopetettu, kertoo Hämeen poliisilaitos.

Susi seurasi jänistä ajamassa ollutta koiraa, kun koira palasi metsästä. Omistaja kutsui koiran syliinsä, mutta susi seurasi perässä ja tavoitteli koiraa useita kertoja.

Koira ja omistaja saivat lieviä vammoja.

Poliisi määräsi syyskuussa suden lopetettavaksi. Riistanhoitoyhdistyksen suurriistavirka-apu lopetti 29-kiloisen urossuden lauantaiaamuna puolentoista kilometrin päässä tapahtumapaikasta.

Omistaja heitti sutta vesipullolla

Koiran omistaja kertoi STT:lle lähetetyssä tiedotteessa syyskuussa, että perhe oli ollut beagle-rotuisen koiransa kanssa harjoittelemassa ajokoetta varten.

Eläin sai omistajan mukaan purtua koiraa rintaan sekä kynsittyä hänen käsiään.

Vielä syyskuussa ei ollut varmuutta siitä, oliko eläin varmasti susi.

Omistaja kertoi saaneensa koiran autoonsa, minkä jälkeen hän heitti eläintä vesipullolla. Eläin perääntyi hänen mukaansa tämän jälkeen.