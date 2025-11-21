Susi lopetettiin poliisin määräyksestä Rantasalmella Etelä-Savossa perjantaina.
Susi vieraili toistuvasti piha-alueilla eikä muuttanut käyttäytymistään, vaikka se karkotettiin tällä viikolla onnistuneesti kaksi kertaa.
Poliisi arvioi, että suden aiheuttama uhka ihmisen hengelle ja terveydelle oli välitön ja vakava, eikä tilanteeseen löydetty lievempiä ratkaisuja.
Susi viedään tutkittavaksi Ruokavirastoon Ouluun.