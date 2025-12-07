Kaunialan sairaalan sotainvalidien kokemuksia ja ajatuksia on kerätty talteen vapaaehtoisten toimesta.

Kaunialan sairaalan sotainvalidien toive saada museo heidän elämänkokemuksistaan muotoutui digitaaliseksi projektikoordinaattori Kirsti Virran aloitteesta.

Digitaaliseen muistelumuseoon kuvattiin sotainvalidien ja lottien elämäntarinoita yli 40 tuntia. Haastattelijoina oli Virran ohella muita Kaunialan työntekijöitä ja vapaaehtoistyöntekijöitä.

Yllä olevalla videolla on kuvaaja Esa Kurkikankaan taltioimia edesmenneiden sotaveteraanien haastatteluja, jotka on kuvattu vuosina 2015-2018.

– Sitä ei aina mennä, kuten ajattelee, että on jokin kohtalo, joka johdattaa. Ei ainakaan omat suunnitelmat pitäneet minun omalla kohdallani, mutta eivätpä ne ihan huonostikaan ole menneet, kertoi Olli Hietanen elämästään.

Myös Erik Heikkilä on sotavuosista huolimatta tyytyväinen, miten elämä lopulta meni.

– Täytyy sanoa, että olen elämääni ja kohtalooni erittäin tyytyväinen.

– En olisi poikasena ikinä osannut kuvitella, että näinkin hyvät vanhuudenpäivät koittavat kuin miten täällä on mennyt. Kyllä omalta osaltani siinä mielessä sota-aikaa täytyy kiittää, vaikken minä sinänsä kovin sotainen olekaan, Erkkilä sanoo.

Katso tämän artikkelin videolta otteita kuuden jo edesmenneen veteraanin muisteluista.