Juhlaan odotetaan saapuvaksi hieman alle 20 kunniavierasta. Heidän keski-ikänsä on yli sata vuotta.
Presidentinlinnaan on kutsuttu tänään sotiemme veteraaneja, lottia ja muita sotasukupolven edustajia juhlimaan Suomen itsenäisyyttä.
Kunniavieraita isännöivät presidentti Alexander Stubb ja Suzanne Innes-Stubb. Iltapäivällä järjestettävässä tilaisuudessa on paikalla myös muuta valtiojohtoa. Tilaisuudessa esiintyvät muun muassa Kaartin soittokunta ja Kansallisoopperan oopperalaulajat.
Presidentin kanslian mukaan päivävastaanotto on toivottu ja mahdollistaa useamman kunniavieraan osallistumisen sekä kiireettömän keskustelun, jossa vieraiden korkea ikä ja terveydentila voidaan huomioida.
Kanslian mukaan oma juhla sai viime vuonna vierailta myönteistä palautetta, erityisesti siitä, että he pääsivät keskustelemaan presidenttiparin kanssa.