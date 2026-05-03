Irwin Goodmanin läpimurto ei ollut sattumaa, vaan tietoisesti rakennettu brändi, selviää tuoreesta kirjasta.
Irwin Goodman oli yksi 1960–70-lukujen suurimpia viihdetähtiä. 47-vuotiaana kuollut artisti muistetaan renttuimagostaan, kansanomaisista lauluistaan ja äänestään.
Uusi kirja avaa Goodmanin tarinaa tavalla, joka rikkoo vuosikymmenten myytit.
Elämäkerran kirjoittaja, toimittaja Petri Lahti ja Irwinin, eli Antti Hammarbergin, lapsuudenystävä Jouko Rita kertovat siinä, miten Irwinin ura rakennettiin määrätietoisesti ja miten kovaa hintaa laulaja maksoi menestyksestään kulissien takana.
Petri Lahden mukaan artisti Irwin ei putkahtanut maailmaan tyhjästä, vaan taustalla oli yllättävän määrätietoinen taustatyö kaksikolta Hammarberg ja Vexi Salmi. Salmi (1942–2020) oli sanoittaja ja levytuottaja.
– Siinä alettiin heti tekemään Irwinistä tämmöistä reissumiestä ja protestilaulajaa ja vähän niin kuin Suomen Dylania tai Donovania, Lahti selvitti Huomenta Suomen haastattelussa.
Ritan mukaan edes Goodmanin ikoninen "honottava" lauluääni ei ollut hänen oma luonnollinen tyylinsä, vaan Vexi Salmen hänelle opettama tehokeino.
Lahden mukaan yksi Irwinin vahvuuksista artistina oli se, että hän osasi levittää Vexi Salmen kanssa kappaleisiin niin elämän ilot kuin surutkin.
– Ryysyranta on tietenkin syntynyt tämmöisistä. Joku keikalla oli tullut Irwinille juttelemaan, että teidän kannattaisi tehdä Vexin kanssa kappale siitä, minkälaista köyhyyttä edelleen 60 luvun lopussa Suomessa oli.
– Heillä oli taito ottaa jatkuvasti esille asioita myös heidän omasta elämästään. Irwinille sattuneesta rattijuoppouskärystä tuli Autolla Kanarian saarille, ja oli Häirikköä ja kaikkea mahdollista. He osasivat puhutella kansan sielua ja kieliä.
Yksi Irwinin elämän synkimmistä hetkistä oli hänen ystävänsä Jouko Ritan mukaan kuuluisan, Hattulaan rakennutetun komean omakotitalon Ryysyrannan pakkohuutokauppa syksyllä 1970.
Irwin seurasi huutokauppaa talon katolta.
Ritan mukaan Irwin näytteli loistavasti reipasta, mutta todellisuus oli toinen.
– Sillä hetkellä hän menetti sydämensä. Rita kertoo.
– Se oli todella hankala paikka Goodmanille. Talo oli rakennettu ikuiseksi kodiksi. Äidillekin oli tehty oma puoli ja se oli eristetty niin, että toisella puolella saatiin pitää minkälaisia bileitä tahansa.
Protestilauluista iskelmään: Irwin Goodmanin uran nousut ja laskut.
"Tossa on sullekin pikkuisen elämänmakua"
Monet muistavat Irwinin hatunreuhkasta eli nahkaisesta lierihatusta.
Sellaisen hän lahjoitti myös ystävälleen – tosin kitkerissä tunnelmissa.
– Siihen liittyy sellainen tarina, että hän tuli Vexin kanssa Espanjasta, ilmeisesti Las Palmasista ja "poikkeuksellisesti", eli tavan mukaan, ei ollut penniäkään rahaa tallella.
– He tulivat meidän Tupakkatupaamme, eli tupakkakauppaan, ja minä erehdyin pitämään heille pikkusaarnaa, vaikka olin valmis rahat antamaan. Goodman jotenkin loukkaantui ja nappasi hatun omasta päästään. Se oli ihan uusi, siltä reissulta juuri tuotu. Hän löi sen minun päähäni ja sanoi, "tossa on, Tutti, sullekin, jumalauta, pikkuisen elämänmakua".
Goodman ja Vexi Salmi kutsuivat Ritaa Tutiksi. Nimi liittyi "varmuusvälineisiin", joita ei siihen aikaan myyty muualla kuin hänen Tupakkatuvassaan. Myöhemmin Rita tuli tunnetuksi taidekauppiaana.
Rita kertoo olleensa Irwinille neuvova ääni myös kaikkein suurimman suosion keskellä.
– En varmasti ollut moralisti muuten, mutta esimerkiksi silloin, kun hänen suosionsa alkoi kasvaa, kerroin, että "ei tuollaiset arvoihmiset polta mitään Marlboroa, vaan sä poltat sikareita".
– Goodmanin sanoi, että nyt ei v'tvielä raha riitä sikareihin, mihin minä sanoin, että kolme ensimmäistä viidenkymmenen kappaleen Hofnar-laatikkoa ovat aina pohjalla takuuna, että maksat niitä vähittäin. Ja aina maksettiin käteisellä kaikki.
